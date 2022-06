Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Ammerbuch - Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht auf den Pfingstmontag gegen 22.20 Uhr auf der BAB A81 in Fahrtrichtung Stuttgart auf der Gemarkung Ammerbuch ereignete. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 44-Jährige mit ihrem VW die rechte Fahrspur und fuhr dort auf den Opel einer 47-Jährigen auf. Durch den Zusammenprall entstand ein größeres Trümmerfeld, welches mit den ausgelaufenen Betriebsstoffen von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei Herrenberg beseitigt wurde. Die beim Aufprall verletzten Fahrzeugführerinnen kamen, wie auch die 37-jährige Beifahrerin der Opel-Lenkerin in umliegende Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn teilweise gesperrt.

Neben der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren die Feuerwehren Herrenberg und Ergenzingen, sowie vier Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Zur Verkehrssicherung und Reinigung der Fahrbahn rückte die Autobahnmeisterei Herrenberg aus.

