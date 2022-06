Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A 8, Gemarkung Rutesheim: Kleintransporter wendet auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14.15 Uhr kam es auf der BAB A8 in Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Rutesheim und Leonberg-West, aufgrund hohen Verkehrsaufkommens zu stockendem Verkehr. In diesem Verlauf wendete ein 61-Jähriger ukrainischer Staatsangehöriger als Fahrer eines Transporters mit polnischer Zulassung sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt entgegen der Fahrtrichtung fort. Beim Wendemanöver musste eine Fahrzeuglenkerin auf den Standstreifen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 61-Jährige fuhr über mehrere hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung in der sich gebildeten Rettungsgasse. Hierbei schlängelte er sich an den entgegenkommenden und ausweichenden Fahrzeugen vorbei. Die Fahrt endete als ein Verkehrsteilnehmer die Rettungsgasse blockierte und dem 61-Jährigen die Fahrzeugschlüssel abnahm. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinem schädigenden Ereignis. Der Führerschein des 61-Jährigen wurde beschlagnahmt und er selber nach Durchführung aller Maßnahmen wieder entlassen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel.: 0711 / 6869-0, sucht weitere Zeugen welche Angaben zum Falschfahrer machen können.

