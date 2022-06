Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Brand auf Häckselplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Pfingstsonntag gegen 04.00 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Autofahrer ein offenes Feuer auf dem neben der Kreisstraße 1081 befindlichen Häckselplatz der Gemeinde Herrenberg-Kuppingen der Polizei gemeldet. Offensichtlich gerieten dortig gelagerte Abfälle in Brand. Die hinzugezogene Feuerwehr bekämpft den Brand mit starken Kräften momentan immer noch, da sich in dem ca. 4 Meter hohen Stapel Häckselgut noch weitere Glutnester befinden. Eine Gesundheitsgefährdung für die Anwohner bestand zu keiner Zeit. Es kam lediglich zur Rauchentwicklung. Trotzdem setzte die Feuerwehr eine NINA Warnmeldung mit dem Hinweis auf Geruchsbelästigung ab. Zur Brandursache sowie dem Schaden können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

