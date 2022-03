Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Erlöschen der Betriebserlaubnis auf der A 1 im Bereich Lohne

Am Freitag, 11.03.2022, gegen 22:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Pkw auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Anschlussstelle Lohne auf, an dessen Hinterachse ein luftleeres Notrad montiert war. Im Rahmen der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde zudem festgestellt, dass dem 41-jährige Fahrzeugführer die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zusätzlich zum Notrad, mit dem der Beschuldigte nach eigener Aussage noch nach Essen fahren wollte, wurde auch noch eine unzulässige Reifenkombination festgestellt, weshalb die Betriebserlaubnis des Pkw erloschen war. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

