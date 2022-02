Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 16.2.2022, gegen 07.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Landauer Straße/Saarlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte sich in der Landauer Straße mit ihrem roten Opel Adam auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, um nach links in die Saarlandstraße abzubiegen. Als diese dann mit dem Abbiegevorgang begann zog ein rechts neben ihr wartender LKW nach links auf ihre Fahrspur, um ebenfalls in die Saarlandstraße abzubiegen. Hierbei kam zu einem Zusammenstoß wobei der Frontbereich rechts der Geschädigten beschädigt wurde. Schadenshöhe ca. 2000 Euro. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

