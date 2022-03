Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw und landwirtschaftlicher Zugmaschine ++ Hoher Sachschaden ++ ein Leichtverletzter ++ Unfallverursacher alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 11.03.2022, kam es gegen 19:00 Uhr im Einmündungsbereich Dwostraße/Dwoberger Heuweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und zudem hoher Sachschaden entstand. Dabei war ein 58-Jähriger im Begriff, mit seinem Pkw vom Dwoberger Heuweg kommend nach links in die Dwostraße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 67-Jährigen, der mit einem Gespann, bestehend aus einer Landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Anhänger , die Dwostraße in Rtg. Landwehrstraße befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wodurch beide beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und nachfolgend abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in das städtische Krankenhaus gebracht. Da bei ihm der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung bestand, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

