Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter bei einem Einbruch in einen Friseursalon gestellt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 23.01.2022, gegen 04.00 Uhr wurden zwei Täter bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Friseursalons in Greifswald von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt.

Der aufmerksame Bewohner des Mehrfamilienhauses konnte nicht schlafen und vernahm Einbruchsgeräusche aus dem Friseursalon im unteren Teil des Gebäudes. Anschließend informierte er sofort die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeivollzugsbeamten konnten die deutschen Täter (17 und 19 Jahre) auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden polizeibekannten Beschuldigten mittels eines Kuhfußes Zutritt durch ein Fenster in die Räumlichkeiten des Friseursalons. Durch das schnelle Eintreffen der Beamten hatten die Täter keine Möglichkeit, Diebesgut an sich zu nehmen. Der entstandene Sachschaden durch das gewaltsame Eindringen der Täter in die Räumlichkeiten beläuft sich auf ca. 220 Euro. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz.

