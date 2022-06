Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Party aufgelöst

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 20:45 Uhr teilte der Eigentümer eines Wohnhauses in der Kapellenbergstraße in Döffingen über Notruf mit, dass sich wohl mehrere Jugendliche auf seinem Grundstück befinden sollen. Er selbst sei aktuell im Ausland, jedoch von Nachbarn telefonisch verständigt worden. Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Sindelfingen und Böblingen stellten daraufhin fest, dass auf dem Grundstück offenbar eine Party mit einer dreistelligen Zahl an zumeist jugendlichen Besuchern im Gange war. Als Verantwortlicher gab sich der 16-jährige Sohn des Anrufers zu erkennen, der über eine Social-Media-Plattform zu der Party eingeladen hatte. Der 16-Jährige räumte den Einsatzkräften gegenüber ein, die Resonanz seiner Einladung unterschätzt zu haben, und bat die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten um Hilfe, da er selbst der Lage nicht mehr gewachsen sei. Auch während der ersten Ermittlungen vor Ort riss der Besucherstrom nicht ab, so dass sich in der Spitze zwischen 250 und 300 Personen zu der Party einfanden und noch weitere auf der Anreise waren. Unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte wurde die Party daher schließlich von der Polizei beendet und die Abwanderung der jungen Leute bis gegen 00:30 Uhr überwacht. Ob es durch die hohe Anzahl an Partybesuchern auf dem Grundstück des 16-Jährigen oder auf den Nachbargrundstücken zu Sachschäden kam, ist bislang nicht bekannt.

