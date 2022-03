Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Brand der Friedenskirche

Polizei sucht Zeugen (22.03.22)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist die Friedenskirche in Singen einem Feuer zum Opfer gefallen und bis auf die Grundmauern heruntergebrannt (wir berichteten). Brandspezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Da es in der Nacht zu einem weiteren Brand auf der Straße "Inselwiese" kam, die sich in unmittelbarer Nähe des ersten Brandortes befindet, schließen die Ermittler Brandstiftungen nicht aus. Sie suchen deshalb Zeugen, die sich am Sonntagabend in den Anlagen beim Sportplatz, in der Rielasinger Straße oder Inselwiese aufgehalten haben und verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder auffällige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell