Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen, Lkr. Konstanz) Flächenbrand (22.03.2022)

Dettingen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr kam es auf einer Wiese am Ortsausgang von Dettingen in Richtung Hegne zu einem Flächenbrand. Auf einem Hügel geriet eine Fläche von ungefähr 300 m² sehr trockenem Gras in Brand. Ein Ausbreiten der Flammen konnte durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 40 Helfern vor Ort war verhindert und das Feuer gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell