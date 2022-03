Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden (21.030.2022)

Tuttlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von 4.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Kreuzung Wilhelmstraße und Schaffhauser Straße ereignet hat. Ein 35-Jähriger fuhr meinem Chrysler auf der Wilhelmstraße in Richtung Möhringer Straße. Auf Höhe der Schaffhauser Straße fuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Ford aus der Schaffhauser Straße in den Kreuzungsbereich ohne die Vorfahrt des Chrysler-Fahrers zu achten und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 4.000 Euro.

