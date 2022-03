Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall (21.03.2022)

Spaichingen (ots)

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der Kreuzung Wilhelmstraße und Charlottenstraße ereignet hat. Ein 32-Jähriger fuhr mit einem Mercedes GLE auf der Wilhelmstraße in Richtung Obere Bahnhofstraße. Auf der Kreuzung zur Charlottenstraße stieß der Mercedes-Fahrer mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault Twingo eines 56 Jahre alten Mannes zusammen. Durch die Kollision rutschte der Renault auf einen an der Straße geparkten BMW, bevor das Auto vor einer Hauswand zum Stehen kam. Der 56-jährige Renault-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Den am Mercedes entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, den Schaden am Renault auf rund 5.000 Euro und den Schaden am geparkten BMW auf rund 1.000 Euro.

