Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brand in Müllkeller (20.03.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Sonnenbühlstraße ausgerückt. Ein Bewohner stellte gegen 19 Uhr fest, dass es im Müllkeller des Wohnhauses brennt und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann zur Hilfe eilende Wehr konnte den brennenden Müllraum im Keller des Hauses zeitnah löschen und einen Übergriff des Feuers auf das Gebäude verhindern. Alle Personen hatten das Gebäude bereits verlassen, verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 80.000 Euro liegen. Aufgrund beschädigter Elektroinstallationen ist das Gebäude bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Alle Hausbewohner kamen vorübergehend anderweitig unter. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz, unter Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell