Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ wer schlägt muss gehen - 14 Tage weggewiesen ++ Reh ausgewichen - Pkw Totalschaden ++ alkoholisiert am Steuer ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25.10.2021

Lüneburg

Soderstorf - Pkw prallt gegen Baum - Fahrer verstirbt an Unfallstelle

In den frühen Morgenstunden des 25.10.21 meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass an der Kreisstraße 44, kurz vor der Ortschaft Schwindebeck ein stark beschädigter Pkw liegen würde. Polizei und Rettungskräfte suchten daraufhin den Einsatzort auf. Noch während der Anfahrt hatten weitere Verkehrsteilnehmer angehalten um Hilfe zu leisten. Sowohl die Einsatzkräfte als auch die Ersthelfer fanden jedoch außerhalb des stark beschädigten Seat einen schwerstverletzten, leblosen, 50 Jahre alten Mann außerhalb des Pkw. Bisherigen Ermittlungen zu Folge hatte der 50-Jährige mit dem Seat die K 44 von Soderstorf in Richtung Schwindebeck befahren und war in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich, kollidierte mit einem Baum und wurde bei dem Aufprall in mehrere Teile zerrissen. Das Autowrack kam schließlich zwischen dem Straßengraben und einem Maisfeld zum Stillstand. Der 50 Jahre alte, aus Hamburg stammende Seat-Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Pkw herausgeschleudert wurde und verstarb in Folge der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die K 44 blieb während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 23.10.21, 18.00 Uhr, und dem 24.10.21, 16.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kurze Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Unbekannten über eine Mauer, brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge nahmen die Täter mindestens eine Armbanduhr mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 bzw. -1991, entgegen.

Lüneburg - Motorroller gestohlen

Am 24.10.21, zwischen 14.30 und 16.40 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen silbergrauen Motorroller Piaggio, der in der Neuhauser Straße abgestellt war. Zur Tatzeit befand sich das Kennzeichen LG - S 168 an dem Leichtkraftrad. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Seitenscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter schlugen am 24.10.21, zwischen 13.20 und 15.10 Uhr, die Seitenscheibe eines Mercedes ein, der in der Straße Bei der Ratsmühle abgestellt war. Die Täter stahlen eine im Pkw abgelegte Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - alkoholisiert am Steuer

Einen 36-Jährigen, der in der Bahnhofstraße mit seinem Audi unterwegs war, hat die Polizei am Sonntagabend, 24.10.21 kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Audi-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bleckede - Reh ausgewichen - Pkw Totalschaden

Am 24.10.21, gegen 06.10 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Ford Mustang die K 13 aus Richtung Tosterglope kommend in Richtung Barskamp. Als ein Reh über die Fahrbahn lief, wich der Ford-Fahrer mit seinem Pkw aus. Er kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und endete in einem Wald. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, jedoch entstand an dem erst wenige Monate alten Pkw Totalschaden, welcher sich auf ca. 70.000 Euro beläuft.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss verunfallt

Am späten Sonntagabend, 24.10.21, befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dahlenburger Landstraße. Kurz vor der dortigen Verkehrsinsel kam der Ford-Fahrer vermutlich aufgrund einer Drogenbeeinflussung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Ein Urintest reagierte positiv auf verschiedene Drogen, u.a. Kokain und THC. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Wildschweinrotten auf der Umgehungsstraße Zusammenstöße mit Lkw und Streifenwagen

Am frühen Morgen des 25.10.21 kam es auf der Umgehungsstraße zu einem Unfall zwischen einer Wildschweinrotte und einem Funkstreifenwagen sowie zwei Lkw. Die Wildschweine liefen gegen 04.55 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lüneburg Nord und Adendorf auf die Fahrbahn Richtung Süden. Die beiden Insassen im Streifenwagen blieben unverletzt, am Streifenwagen der Marke VW entstand Sachschaden und die Wildschweinrotte lief nach dem Unfall davon.

Die Polizeistreife hatte sich auf dem Weg zu einem anderen Wildunfall befunden, der sich erst zehn Minuten zuvor ereignet hatte. Zwischen den Anschlussstellen Stadtkoppel und Ebensberg war gegen 04.45 eine Wildschweinrotte auf die Fahrbahn der Umgehungsstraße gelaufen, wo es zum Zusammenstoß mit einem Lkw kam. Wieder war die Wildschweinrotte im Seitenraum verschwunden und gegen 05.00 Uhr kam es zu einem dritten Zusammenstoß zwischen einem Lkw und den Wildschweinen. Auch der Lkw-Fahrer blieben bei den Zusammenstößen unverletzt, jedoch entstand ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn, weshalb es in diesem Bereich für gut eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen für die notwendigen Reinigungsarbeiten kam. Mindestens ein Wildschwein verendete an der Unfallstelle.

Lüchow-Dannenberg

- keine relevanten Meldungen -

Uelzen

Uelzen - Schlägerei am ZOB

Am Sonntagabend, 24.10.21, gegen 20.00 Uhr, kam es im Bereich des ZOB in der St.-Viti-Straße, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Es besteht u.a. der Verdacht, dass sich 32-Jähriger und ein noch Unbekannter mit einem 33 Jahre alten Mann geschlagen haben sollen. Der unbekannte Täter soll zudem die ca. 1,50 m hohe Popcornmaschine eines Kiosks in Richtung einer 59-Jährigen umgekippt haben. Die Frau blieb unverletzt, an der Popcornmasche und einer Kühltruhe entstanden leichte Sachschäden. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen ein.

Uelzen - wer schlägt muss gehen - 14 Tage weggewiesen

Einen 41 Jahre alten Mann hat die Polizei in der Nacht zum Montag aus seiner Wohnung weggewiesen. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 41-Jährige am 25.10.21, gegen 00.10 Uhr, seine 10 Jahre jüngere Ehefrau ins Gesicht geschlagen hat. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 41-Jährigen ein.

Uelzen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am 24.10.21, gegen 13.00 Uhr, kontrollierte die Polizei den 21 Jahre alten Fahrer eines VW in der Linsingenstraße. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem VW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bad Bevensen - betrunken auf E-Scooter

Einen 48-Jährigen, der in der Röbbeler Straße mit einem E-Scooter unterwegs war, hat die Polizei am Sonntagnachmittag, 24.10.21 kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 48 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell