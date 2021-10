POL-LG: ++ Soderstorf - Pkw prallt gegen Baum - Fahrer verstirbt an Unfallstelle ++

Polizeiinspektion Lüneburg

In den frühen Morgenstunden des 25.10.21 meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass an der Kreisstraße 44, kurz vor der Ortschaft Schwindebeck ein stark beschädigter Pkw liegen würde. Polizei und Rettungskräfte suchten daraufhin den Einsatzort auf. Noch während der Anfahrt hatten weitere Verkehrsteilnehmer angehalten um Hilfe zu leisten. Sowohl die Einsatzkräfte als auch die Ersthelfer fanden jedoch außerhalb des stark beschädigten Seat einen schwerstverletzten, leblosen, 50 Jahre alten Mann außerhalb des Pkw. Bisherigen Ermittlungen zu Folge hatte der 50-Jährige mit dem Seat die K 44 von Soderstorf in Richtung Schwindebeck befahren und war in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich, kollidierte mit einem Baum und wurde bei dem Aufprall in mehrere Teile zerrissen. Das Autowrack kam schließlich zwischen dem Straßengraben und einem Maisfeld zum Stillstand. Der 50 Jahre alte, aus Hamburg stammende Seat-Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Pkw herausgeschleudert wurde und verstarb in Folge der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die K 44 blieb während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

