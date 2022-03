POL-MG: Wellensittiche im Fokus Krimineller

Mönchengladbach (ots) - An zwei Tatorten in den Stadtteilen Wickrath und Rheindahlen sind gestern, am 1. März, Senioren von gerissenen Betrügern in ihren Wohnungen bestohlen worden: Vermeintliche Wasserwerker stahlen einer 82-jährigen Frau am Rotdornweg Bargeld; bei einem 88-Jährigen an der Straße In der Saas ...

mehr