Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Wasserwerk" und "Ordnungsamt" - Wieder zwei Trickdiebstähle bei Senioren zu Hause

Mönchengladbach (ots)

An zwei Tatorten in den Stadtteilen Wickrath und Rheindahlen sind gestern, am 1. März, Senioren von gerissenen Betrügern in ihren Wohnungen bestohlen worden: Vermeintliche Wasserwerker stahlen einer 82-jährigen Frau am Rotdornweg Bargeld; bei einem 88-Jährigen an der Straße In der Saas schellten angebliche Ordnungsamtsmitarbeiter, die ebenfalls Geld aus der Wohnung mitgehen ließen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr klingelte es bei einem 88-jährigen Rheindahlener. Vor der Tür: zwei fremde Männer, die sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts. Die beiden behaupteten, sie wollten den Impfstatus des 88-Jährigen überprüfen. Doch das war nicht der wirkliche Grund ihres Besuchs - in Wahrheit handelte es sich bei den beiden Männern um dreiste Diebe, die sich, einmal in der Wohnung, unbemerkt am Portemonnaie ihres Opfers bedienten. Sie entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme. Die Täter sind beide um die 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß und sprechen akzentfrei Deutsch. Einer von ihnen trug bei der Tat eine schwarze Käppi, eine schwarze Mundnasen-Maske, eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Der zweite ist etwas korpulenter, hatte seine schwarzen Haare zur Seite gegelt und trug eine dunkelblaue Steppjacke sowie eine Jeanshose.

Am Rotdornweg gab es gegen 12.50 Uhr eine ähnliche Tat, nur gaben sich zwei unbekannte Männer hierbei als Wasserwerker aus. Sie behaupteten, dass sie mal rein müssten, weil es im Nachbarhaus zu einem Rohrbruch gekommen sei. Die 82-jährige Geschädigte ließ die beiden Fremden daraufhin ein. Drinnen wurde sie freundlich um Mithilfe gebeten: Sie sollte nacheinander in verschiedene Räume gehen, dort das Wasser aufdrehen und den Wasserstrahl im Auge behalten. In dieser Zeit räumten die Männer ihre Handtasche leer.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten, besteht ist noch unklar, aber nicht ausgeschlossen. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise bitte an: 02161-290.

Die Polizei warnt davor, fremde Menschen, auch wenn sie scheinbar triftige Gründe vorbringen, in die eigenen vier Wände eintreten zu lassen. Vorsicht! Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, ist es das meistens auch. Im Zweifel lassen Sie die Tür zu oder versuchen Sie, sich zuvor telefonisch bei der Firma oder Institution rückzuversichern, von der die Personen angeblich kommen. Rufen Sie bei Verdacht auf den Versuch einer Straftat die 110 an! (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell