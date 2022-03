Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen Mercedes GLE

Mönchengladbach (ots)

An der Rheinstraße in Hardterbroich-Pesch haben Unbekannte am Dienstag, 1. März, zwischen 12 und 20 Uhr einen schwarzen Mercedes entwendet.

Der 53-jährige Halter des Wagens hatte sein Fahrzeug mittags in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellt. Als er wiederkam, musste er feststellen, dass sein Auto verschwunden war. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Mercedes GLE, eine Kombilimousine.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

