Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Trickdieb schlägt erneut zu (20.03.2022)

Spaichingen (ots)

Am Samstagmittag hat ein Trickdieb eine Frau in der Vorgasse mit einer dreisten Masche bestohlen. Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr klingelte der unbekannte Mann mit einem kleinen Mädchen an der Hand an der Haustür einer 80 Jahre alten Frau. Der Unbekannte machte der Seniorin weis, dass seine Tochter versehentlich einen Ball auf ihren Balkon geworfen habe. Daraufhin ging die 80-Jährige mit dem fremden Mann durch das Haus in den ersten Stock um auf dem Balkon nach dem Ball zu suchen. Am nächsten Tag bemerkte die ältere Frau, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Von dem Täter fehlt jede Spur.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell