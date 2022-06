Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Elektro-Akku in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag teilten mehrere Anrufer kurz vor 19.00 Uhr über Notruf mit, dass es in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hohenheimer Straße brennen würde. Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass ein Fahrrad-Akku vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Wohnzimmer in Brand geraten war. Der 81-jährige Eigentümer verbrachte demzufolge den noch brennenden Akku aus der Wohnung auf den Balkon. Dabei atmete der Bewohner Rauchgase ein. Ein 41-jähriger Hausmitbewohner konnte mittels Feuerlöscher sowohl ein in Brand gesetztes Sofa als auch in Brand geratene Balkonmöbel löschen und so noch größeren Schaden abwenden. Die Feuerwehr Remseck am Neckar übernahm die weiteren Lösch- und Hilfsmaßnahmen. Der 81-Jährige wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst, der mit einem Rettungs- und einem Notarztfahrzeug vor Ort war, ambulant versorgt und konnte kurz darauf wieder entlassen werden. Unter dem Eindruck des Geschehens musste eine 49-jährige Angehörige des 81-Jährigen ebenfalls durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Während des Einsatzes war zudem Oberbürgermeister Dirk Schönberger vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf etwa 15.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg befand sich mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

