Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Täterfestnahme nach Einbruch in Getränkelager

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 18.30 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst, dass vier Personen bei einem angrenzenden Getränkevertrieb im Industriegebiet durch den Zaun auf das Gelände eingedrungen sind. Beim Erkennen des Sicherheitsdienstes flüchteten zwei der Täter zu Fuß. Die beiden anderen Täter flüchteten mit zwei Fahrzeugen, einem VW Caravelle sowie einem Mercedes 313 CDI. Bei der sofortigen Fahndung mit sechs Streifenwagenbesatzungen konnten die beiden mit den Fahrzeugen flüchtigen Täter sowie einer der zu Fuß flüchtigen Täter festgenommen werden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte von einem Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt, welcher einen der drei Festgenommenen in einem Feld versteckt aufspüren und die Einsatzkräfte dorthin lotsen konnte. Die Fahndung nach dem vierten Täter verlief jedoch erfolglos. Bei den Festgenommenen handelte es sich um georgische Staatsangehörige im Alter von 19, 31 und 38 Jahren. Diese hatten an der geöffneten Umzäunung des Getränkevertriebs bereits etwa 100 Bierflaschen zum Abtransport bereitgelegt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Georgier wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell