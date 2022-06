Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gem. Hailfingen - Fahrzeug gerät während der Fahrt in Brand

Ludwigsburg (ots)

Gegen 20:45 Uhr des Pfingstsonntages gerät der BMW eines 41-Jährigen vermutlich infolge eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand. Der Fahrer war auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als dieser einen lauten Knall und anschließend im Außenrückspiegel Flammen unterhalb seines Fahrzeuges wahrnehmen konnte. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug auf Höhe des Beschleunigungsstreifens des Parkplatzes Ziegler abstellen, wo dieses in Vollbrand geriet. Beide Fahrzeuginsassen konnten den BMW unverletzt verlassen. Zur Bewältigung des Einsatzes musste die Autobahn 81 für die Dauer von circa 30 Minuten vollgesperrt werden. Neben der Feuerwehr Herrenberg waren die Technischen Hilfswerke und die Autobahnmeisterei Rottenburg im Einsatz. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Fahrbahn beläuft sich insgesamt auf circa 30.000 Euro.

