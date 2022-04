Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt 59-Jährigen nach Messerangriff fest - Ratingen - 2204100

Mettmann (ots)

Am Samstagmittag, 23. April 2022, wurde ein 72-jähriger Radfahrer auf dem Angermunder Weg in Ratingen Opfer eines Messerangriffes, vermutlich weil er zuvor mit seinem Fahrrad mit Anhänger den Gehweg der Sohlstättenstraße befahren und hierdurch blockiert hatte. Ein aufmerksamer Zeuge versorgte den Senior und informierte folgerichtig die Polizei, welche den flüchtigen 59-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung antreffen und festnehmen konnten.

Das war geschehen:

Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 72-jähriger Ratinger mit seinem Fahrrad, an dem er einen Anhänger mitführte, im Stadtteil Tiefenbroich die Sohlstättenstraße aus Richtung Angerbach kommend in Richtung Angermunder Weg. Nach eigenen Angaben benutzte er hierbei den lediglich für Fußgänger ausgewiesenen Gehweg. In Höhe der Bushaltestelle Angermunder Weg traf er auf einen Fußgänger, welcher den 72-Jährigen für die widerrechtliche Nutzung des Gehweges kritisierte.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort und bog anschließend nach rechts in den Angermunder Weg ein. Unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich stoppte der 72-Jährige seine Fahrt und begab sich fußläufig zu den dortigen Wohnhäusern, als er plötzlich den Fußgänger bemerkte, welcher ihm gefolgt war. Unvermittelt verletzte dieser den Senior mit einem Messer und floh anschließend unerkannt in Richtung Angermunder Weg. Ein aufmerksamer Zeuge, welcher die Tat beobachtet hatte, führte bei dem schwer verletzten Ratinger eine erstmedizinische Versorgung durch und informierte folgerichtig unmittelbar die Einsatzkräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes.

Der 72-Jährige wurde noch vor Ort rettungsmedizinisch versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Dank einer guten Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Beamten den flüchtigen Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung auf der Christinenstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Das Tatmesser wurde sichergestellt.

Der bereits wegen Rohheitsdelikten vorbestrafte 59-jährige Ratinger wurde zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und führte den Tatverdächtigen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, am Sonntag, 24. April 2022, einem Haftrichter vor, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Motivlage des Beschuldigten dauern derzeit an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen auf der Sohlstättenstraße tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

