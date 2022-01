Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei Drogenschmuggler mit über einem halben Kilogramm Heroin fest - Verkaufswert von über 15.000,- Euro

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat an der BAB 4, auf dem Rastplatz Torresberg, zwei niederländische Drogenschmuggler festgenommen und dabei über ein halbes Kilogramm Heroin in einem geschätzten Verkaufswert von über 15.000 Euro beschlagnahmt.

Die Beamten kontrollierten am Dienstag gegen die Mittagszeit ein aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug mit zwei niederländischen Insassen im Alter von 24- und 26- Jahren. Zunächst konnte nur eine kleinere Menge an Marihuana sowie ein Joint festgestellt werden und der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Doch schon bei der Kontrolle bemerkten die Beamten einen starken Cannabisgeruch aus dem Inneren des Fahrzeuges, was sie dazu bewog, das Fahrzeug näher in Augenschein zu nehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung einer Tasche wurde in einem Paketband eingewickelt ein Päckchen mit dem Heroin aufgefunden. Bei der Festnahme versuchte noch einer der Männer zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und mit Handschellen gefesselt werden. Beide Drogenschmuggler wurden mit dem beschlagnahmten Heroin der Zollfahndung Aachen übergeben, die sie am Mittwoch dem Haftrichter zur Beantragung von Untersuchungshaft vorführte. Der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Aachen erließ jeweils einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Niederländer. Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei bei den niederländischen Behörden hatte zudem noch ergeben, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

