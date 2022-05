Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220530-2: Zeugensuche nach Raub auf Senior

Bergheim (ots)

Täter stahlen Wertgegenstände, wie Geldbörse, Smartphone und eine Uhr

Die Polizei hat die Fahndung nach unbekannten Personen aufgenommen, die in der Nacht zu Samstag (28. Mai) in Quadrath-Ichendorf Wertgegenstände eines Seniors entwendet haben. Laut ersten Ermittlungen habe der Mitarbeiter nach seiner Schicht im Spielcasino gegen 1 Uhr an seinem Auto gestanden, das auf einem Parkplatz an der Köln-Aachener-Straße geparkt war. Dabei habe er eine Gruppe bestehend aus vier bis fünf Personen aus Richtung Spielhalle auf sich zu rennen sehen. Ein schlanker und etwa 185 Zentimeter großer Mann mit weißer Sturmhaube soll die Stofftasche des Geschädigten gegriffen haben. Diese sei daraufhin gerissen und die darin befindlichen Wertgegenstände herausgefallen. Die Täter sollen diese umgehend vom Boden aufgehoben haben und in die Richtung aus der sie kamen, davon gelaufen sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 fragen:

- Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? - Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Die Kriminalbeamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell