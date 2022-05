Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Mindestens drei unbekannte Täter versuchten Bargeld zu erbeuten

Kerpen (ots)

In der Nacht zu Samstag (28. Mai) haben unbekannte Täter versucht den Geldautomaten einer Bankfiliale an der Dürener Straße in Blatzheim zu sprengen und dabei hohen Sachschaden angerichtet. Die Polizei fahndet nach mindestens drei Männern, die mit einem dunklen Mittelklassefahrzeug von der Tatörtlichkeit in Richtung B 477 geflohen sein sollen.

Um 03.48 Uhr soll nach Angaben mehrerer Zeugen ein lauter Knall aus der Bankfiliale in Blatzheim gedrungen sein. Zeugen beobachteten eigenen Angaben zufolge zwei dunkel gekleidete Personen, die vermummt gewesen sein und eine Stirnlampe getragen haben sollen. Kurze Zeit nachdem es zu dem Knall gekommen sei, seien die zwei Täter mit einem dunklen Fahrzeug, vermutlich des Herstellers VW, geflohen. Das Fahrzeug soll mit einem dritten Täter im Nahbereich der Filiale gewartet haben. Ersten Erkenntnissen zufolge erlangten die Täter keine Beute. Durch die Explosion entstand ein hoher Sachschaden am Gebäude, vor allem der Vorraum der Bankfiliale wurde stark beschädigt. Mit welchen Mitteln die Täter die Sprengung hervorriefen, ist Teil der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen und Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (ua)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell