Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am Samstag, den 04.09.2021, gegen 10:37 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer den Ikoweg in Fahrtrichtung Niederweg in Schortens, Ortsteil Grafschaft, und touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford Focus. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell