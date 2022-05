POL-REK: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen - Bergheim

Kerpen (ots) - Rettungskräfte brachten den Mann per Hubschrauber in eine Klinik Bei einem Verkehrsunfall in Kerpen ist ein Fahrradfahrer (46) am Donnerstagmittag (26. Mai) so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik brachten. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Laut derzeitigem Sachstand war der 46-Jährige ...

mehr