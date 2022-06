Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Großsachsenheim: Unbekannter stiehlt Hund

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Montag in Großsachsenheim einen Hund, der sich gegen 10:40 Uhr allein auf einem Spielplatz in der Oberen Straße aufgehalten hatte. Der hellbraun-weiße Pomeranian Zwergspitz soll den bisherigen Ermittlungen zufolge von einem 20 bis 25 Jahre alten, etwa 170 cm großen Mann mitgenommen worden sein. Der Täter, der in Richtung der Tankstelle in der Hauptstraße davongelaufen sein soll, habe einen Bart und sei dunkel gekleidet gewesen. Eine Nachbarin konnte den Vorfall beobachten und verständigte den 42-jährigen Besitzer des Hundes. Dieser alarmierte daraufhin die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, in Verbindung zu setzen.

