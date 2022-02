Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Bad Harzburg - 06.02.2022

Goslar (ots)

Unerlaubte Müllentsorgung

Am Sonnabend, den 05.02.2022, wurde durch aufmerksame Zeugen eine unerlaubte Abfallentsorgung im Bereich der Ilsenburger Straße in Bad Harzburg gemeldet. Durch eine erste Inaugenscheinnahme konnten hier auch Hinweise auf den/die Verursacher(in) gegeben werden. Da die Örtlichkeit als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist, dürfte die Geldbuße entsprechend sein. Die Ermittlungen dauern dazu noch an. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung in Weddingen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am gestrigen Sonnabend, den 05.02.2022, gegen 18.45 Uhr, im Rotteweg. Dort kam es zwischen einem 44jährigen Kleinkraftradfahrer und einem bisher unbekannten Anwohner zu verbalen Streitigkeiten. In weiterer Folge wurde der 44jährige von dem Täter so gegen den Kopf geschlagen, dass er mit seinem Fahrzeug umfiel. Strafrechtliche Ermittlungen hinsichtlich einer Körperverletzung wurden gegen einen möglichen Tatverdächtigen bereits eingeleitet.

