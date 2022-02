Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen vom 06.02.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall auf der B 243

Am 04.02.2022 um 16:35 Uhr befuhren die Fahrzeugführer eines schwarzen Ford Focus, sowie eines braunen 5er BMW, hintereinander die B 243 in Richtung Osterode am Harz. Kurz hinter der Auffahrt Münchehof kommt es daraufhin auf Grund ungeklärter Ursache zum Unfall zwischen beiden Pkw. Im Rahmen des Unfallgeschehens kollidierte der BMW zunächst mit der linken Leitplanke, anschließend mit dem Ford Focus, überschlug sich und kam rechtsseitig der Bundesstraße im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des vorausfahrenden Ford Focus, ein 35-jähriger Mann aus Bad Grund, wurde leicht verletzt. Der 54-jährige Fahrer des BMW wurde schwer verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 22.500EUR. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich im PK Seesen (Tel. 05381/ 944 0) zu melden.

i.A. Schaper, PK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell