Villingen-Schwenningen (ots) - Ein Brand ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einer Garage auf der Mühlhauser Straße ausgebrochen. Eine Anwohnerin bemerkte Rauch, der aus einer Garage quoll und alarmierte die Feuerwehr. In der Garage brannte ein VW Beetle und setzte sie in Vollbrand. Das Auto hatte die Frau erst kurze Zeit davor dort eingestellt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes ...

