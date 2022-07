Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwalt Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

02.07.2022, 10:30 Uhr

Dortmund-Innenstadt Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwalt Dortmund und der Polizei Dortmund Lfd. Nr.: 0732

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Dortmunder Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen und einem 27-jährigen Mann in dessen Verlauf der 27-jährige Geschädigte eine Stichverletzung im Oberkörper davontrug. Auf Grund der schwerwiegenden Verletzung wurde der Geschädigte einem Krankenhaus zugeführt wo er stationär verblieb. Seitens der Ärzte konnte eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Derzeit besteht keine Lebensgefahr mehr. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden und befindet sich im polizeilichen Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen beantwortet der zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft Dortmund, Herr Schulte-Göbel, unter 0172-3752758

