POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Mann springt vor Fahrzeuge - Hinweise auf Identität erbeten.

Am frühen Samstagmorgen (17. September 2022) verunfallte ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Höxter auf der Paderborner Straße, weil ein bislang Unbekannter ihm vor sein Fahrzeug sprang. Der Mann fuhr gegen 1:40 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Innenstadt, als der Unbekannte auf Höhe der Hausnummer 46 plötzlich auf die Fahrbahn trat. Der Autofahrer wich aus und prallte mit seinem Wagen gegen den Bordstein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Berlebeck. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 20 - 35 Jahre alt, 1,80 m groß mit einem dunklen Teint. Er sei komplett schwarz gekleidet gewesen und hätte eine Mütze mit "Bommel" getragen. Der Mann soll bereits kurz zuvor auf der Paderborner Straße vor fahrende Fahrzeuge gesprungen sein. Eine ähnliche Meldung gab es bereits gegen 21:30 Uhr. Zu der Zeit meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Mann auf der Denkmalstraße, der plötzlich vor fahrende Autos trat. Ihre Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt das Verkehrskommissariat unter 05231 6090 entgegen.

