POL-PB: Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt

Hövelriege (ots) - (mb) Die Untersuchungen von Polizei und Sachverständigen nach dem Brand an zwei Wohnhäusern an der Alte Poststraße (Polizeibericht vom 22.08.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5302864) sind am Dienstag abgeschlossen worden. Als Brandursache gehen die Experten von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Das Feuer war im Bereich von Mülltonnen ausgebrochen, die neben der Garage an ...

