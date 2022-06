Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einsätze an der Langen Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Durch ein eingeschlagenes Fenster sind bislang unbekannte Täter zwischen Samstagabend (04.06., 19.00 Uhr) und Sonntagmorgen (05.06., 07.30 Uhr) in ein Bistro an der Langen Straße eingebrochen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. In derselben Nacht kam es ebenfalls in der Langen Straße (zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr) zu einer Sachbeschädigung einer Holzwand, welche sich in einem Durchgang zwischen zwei Fachwerkhäusern befindet. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

