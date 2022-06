POL-GT: Einbrecher durchsuchen Haus - Bewohner schlafen

Gütersloh (ots) - Rietberg (MS) - Am frühen Samstagmorgen (04.06., 06.40 Uhr) wurde ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Sperberweg in Varensell durch Geräusche in seinem Haus geweckt. Beim Nachsehen traf er im Flur seines Eingangsbereiches auf einen bislang unbekannten Täter. Dieser flüchtete beim Anblick des Bewohners durch die Haustür, fußläufig in Richtung Rietberg Neuenkirchen. Der Tatverdächtige war nach bisherigen Erkenntnissen durch Aufhebeln eines ...

mehr