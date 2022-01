Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, Lkrs. RW) Unfall auf der Hauptstraße

Aichhalden (ots)

Zwei Autos sind am Dienstagmorgen auf der Hauptstraße zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Ein 82-jähriger Ford-Fahrer kam von der Rathausstraße und bog nach rechts in die Hauptstraße ein. Aus der Gegenrichtung kam ein 38- Jähriger am Steuer eines VW, der vom Schramberger Weg in die Hauptstraße einbog. Beim Zusammenstoß wurde der Ford und der VW an der Front beschädigt. Verletzte gab es nicht.

