Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher weckt Bewohner

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Am frühen Samstagmorgen (04.06., 06.40 Uhr) wurde ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Sperberweg in Varensell durch Geräusche in seinem Haus geweckt. Beim Nachsehen traf er im Flur seines Eingangsbereiches auf einen bislang unbekannten Täter. Dieser flüchtete beim Anblick des Bewohners durch die Haustür, fußläufig in Richtung Rietberg Neuenkirchen.

Der Tatverdächtige war nach bisherigen Erkenntnissen durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude gelangt. Bevor er gestört wurde, entwendete er aus der Küche im Erdgeschoss ein Portemonnaie mit Bargeld, Schlüssel, diversen Karten und Ausweisdokumenten sowie zwei Autoschlüssel.

Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - ca. 170 - 180 cm groß - osteuropäische Herkunft - athletische Figur - dunkelblonde, kurze Haare - weiße Jogginghose - grauer Pullover - schwarzer Rucksack.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Samstagmorgen im Sperberweg oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Tatverdächtigen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

