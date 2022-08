PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Fahrräder gestohlen +++ Einbruch in Keller +++ Betrunkener Autofahrer kontrolliert +++ Unfallflucht +++ Auf Kirmes zugeschlagen +++ Brand eines Komposthaufen

Limburg (ots)

1. Zwei Fahrräder gestohlen

65552 Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße

Freitag, 26.08.2022, 17:00 Uhr - Samstag, 27.08.2022, 08:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Eschhofen zwei Fahrräder der Marke BULLS aus einem Holzschuppen durch unbekannte Täter gestohlen. Die beiden Fahrräder waren in dem Schuppen abgestellt und dort mit einem Fahrradschloss besonders gesichert. Die unbekannten Täter beschädigten das Fahrradschloss, entwendeten die beiden Fahrräder und flüchteten vom Tatort.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Kellerraum

65589 Hadamar, Egermannstraße

Freitag, 26.08.2022, 21:30 Uhr - Samstag, 27.08.2022, 10:00 Uhr

In Hadamar haben sich Unbekannte im Verlauf der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Anschließend begaben sie sich in den Kellerbereich und hebelten dort die Kellerzugangstür sowie die Abschlusstür eines Kellerabteils auf. Gegenstände wurde nicht entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 1000EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Alkoholisierter Autofahrer kontrolliert

65556 Limburg-Staffel, Koblenzer Straße

Samstag, 27.08.2022, 20:40 Uhr

Am frühen Samstagabend kontrollierte eine Streife der Polizeistation Limburg einen VW Polo aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Hierbei konnte bei dem 59-jährigen Fahrer des VWs aus der Verbandsgemeinde Diez eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer auf der Polizeistation Limburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Im Anschluss konnte der 59-jährige die Dienststelle wieder verlassen.

4. Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Gemarkung 65594 Runkel-Steeden, Landstraße 3063 Samstag, 27.08.2022, 22:40 Uhr

Auf der Landstraße zwischen Steeden und Dehrn kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Pkw Opel-Vectra die Landstraße in Richtung Steeden. In Höhe des Werksgeländes "Schäfer Kalk", Ausgangs einer Linkskurve, verlor der unbekannte Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, touchierte die Schutzplanken an beiden Fahrbahnbegrenzungen und verursachte Sachschaden. Dadurch wurde der Pkw erheblich beschädigt und auf dem Besucherparkplatz des Bürogebäudes der Firma Schäfer Kalk abgestellt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch mehrere Zeugen wurde der Sachverhalt beobachtet. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Schlägerei auf der Kirmes

65594 Runkel, Lahngasse, Kirmeszelt

Sonntag, 28.08.2022, 01:23 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 42-jähriger Geschädigter beim Verlassen des Kirmeszeltes durch einen unbekannten Täter geschlagen. Der Täter schlug mit seiner Faust in das Gesicht des Geschädigten und verletzte diesen daraufhin am Auge. Danach verließ der Täter, in Begleitung von zwei weiteren Personen, das Kirmesgelände in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

6. Brand eines Komposthaufen

35794 Mengerskirchen-Waldernbach, Ginsterweg Samstag, 27.08.2022, 21:30 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache gerät in der Nacht zum Sonntag ein Komposthaufen auf einem privaten Grundstück im Ginsterweg in Waldernbach in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte kurz darauf den Brand löschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 06471-9386-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell