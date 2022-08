PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Beim Baden in der Lahn bestohlen +++ Graffiti-Sprüher festgenommen +++ Unfall mit hohem Sachschaden und Verletztem +++ Alkoholisierte Autofahrerin fährt nach Unfällen auf drei Reifen weiter

Limburg (ots)

1. Beim Baden in der Lahn bestohlen,

Runkel, Lahngasse, Donnerstag, 25.08.2022, 17:15 Uhr

(jn)In Runkel ist am frühen Donnerstagabend eine Frau bestohlen worden, während sie in der Lahn schwimmen war. Gegen 17:15 Uhr legte die Geschädigte ihre Sachen im Uferbereich der Lahngasse ab, um sich im Wasser abzukühlen. Diese Gelegenheit nutzte ein unbekannter Täter. Er schnappte sich den Rucksack der Frau, in dem sich auch ihr Portemonnaie befand, und flüchtete vom Tatort. Zeugen beschrieben den Langfinger als etwa 1,75 Meter groß, circa 35 Jahre alt und dunkelblond. Er habe zudem kurze Haare sowie zahlreiche Tattoos am Oberschenkel gehabt und soll eine Verletzung an der rechten Leiste gehabt haben. Teile der Beute konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung aufgefunden und der Geschädigten übergeben werden.

Die Polizei in Limburg nimmt weitere Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

2. Graffiti-Sprüher wird festgenommen,

Hadamar, Kirchgasse, Donnerstag, 25.08.2022, 15:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag gelang es der Polizei durch eine eilige Fahndung einen mutmaßlichen Graffiti-Sprüher festzunehmen. Gegen 15:45 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen jungen Mann, welcher soeben in einem Tunnel in der Kirchgasse eine Wand beschmiert habe. Daraufhin begab sich umgehend eine Streife der Polizeistation Limburg zur Örtlichkeit und konnte den in der Zwischenzeit in Richtung Niederzeuzheim geflüchteten Mann anhand einer Personenbeschreibung antreffen und festnehmen. Der 18 Jahre alte Niederzeuzheimer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die notwendigen Reinigungskosten werden mit circa 500 Euro beziffert.

3. Unfall mit hohem Sachschaden und einem Verletzten, Limburg a. d. Lahn, Eschhofen, Londoner Straße, Donnerstag, 25.08.2022, 12:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Londoner Straße in Limburg-Eschhofen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem sich ein Beteiligter verletzte. Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Mann aus Mengerskirchen-Winkels mit seinem VW Golf die Londoner Straße in Richtung der Berner Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein 27-jähriger Fahrer aus Diez mit seinem VW Passat von einer Grundstückseinfahrt auf die Londoner Straße aufzufahren. Dabei übersah der Fahrer des Passat den vorfahrtsberechtigten Golf, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher aus Diez verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Golf blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro.

4. Alkoholisierte Autofahrerin fährt nach Unfällen auf drei Reifen weiter, Weilmünster Laubuseschbach / Grävenwiesbach Laubach, 26.08.2022, gg. 02.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag hinterließ eine Autofahrerin nach einer Unfallflucht in Laubuseschbach derart eindeutige Spuren, dass der Fall zügig aufgeklärt werden konnte. Kurz nach 02.00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der mit seinem Auto die L3063 von Usingen in Richtung Laubach befahren und dabei eine ungewöhnliche Feststellung gemacht hatte. Dem Mann war ein Pkw entgegengekommen, dem vorne ein Reifen fehlte, sodass das Fahrzeug auf einer Felge fuhr, die entsprechend Funken schlug. Der Autofahrer folgte dem Wagen bis nach Laubach, wo die Fahrzeugführerin anhielt und ausstieg. Die wenig später eintreffende Polizeistreife musste feststellen, dass die Frau augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille, sodass die Beamten die Autofahrerin für eine ärztliche Blutentnahme in ein Krankenhaus brachten. Da das Fahrzeug durch die Fahrt auf der Felge eine kilometerlange Kratzspur im Asphalt hinterlassen hatte, konnte die ursprüngliche Unfallörtlichkeit leicht ausgemacht werden. Diese befand sich in Weilmünster Laubuseschbach. In der dortigen Laubusstraße war die Frau offenbar zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Anschließend muss der Pkw vor dem Ortsausgang erneut nach rechts abgekommen und gegen einen Bordstein gefahren sein, wodurch der Reifen von der Felge gesprungen und vor Ort liegen geblieben war. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf circa 8.500 Euro.

5. Hoher Sachschaden nach Unfallflucht,

Runkel, Lahngasse, Donnerstag, 25.08.2022, 16:15 Uhr bis 18:45 Uhr

(jn)Am Donnerstag ereignete sich in Runkel eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 16:15 Uhr parkte der Fahrer eines schwarzen Mercedes sein Fahrzeug in der Lahngasse. Als er gegen 18:45 Uhr zurückkehrte, musste er erhebliche Schäden am Heck seines Wagens feststellen. Von der Unfallverursacherin oder dem Unfallverursacher fehlte jede Spur, weshalb die Polizei in Limburg nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Freitag: B 54, Gemarkung Hadamar, Richtung Elbtal

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

