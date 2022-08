PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebe stehlen Motorroller +++ E-Scooter aus Garage gestohlen

Limburg (ots)

1. Diebe stehlen Motorroller, Hadamar, Niederzeuzheim, Untergasse, Dienstag, 23.08.2022, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 24.08.2022, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Hadamar-Niederzeuzheim ein Motorroller gestohlen. Das mit einem Schloss gesicherte schwarze Zweirad der Marke "Explorer" stand in der besagten Nacht im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Untergasse. Am Mittwochmorgen fehlten vom Roller und Schloss jede Spur.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Limburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. E-Scooter aus Garage gestohlen, Merenberg, Im Pfefferstück, Montag, 22.08.2022 12:00 Uhr bis Dienstag, 23.08.2022, 15:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagnachmittag entwendeten Diebe in Merenberg einen E-Scooter. Der oder die Täter suchten das Grundstück der Geschädigten in der Straße "Im Pfefferstück" auf und betraten über eine rückseitige Tür die dortige Garage. Aus der Garage entwendeten sie einen E-Roller der Marke "SoFlow" samt Ladegerät im Wert von mehreren Hundert Euro und traten sogleich die Flucht an. Zuletzt war das Versicherungskennzeichen "ODN 913" an dem Gefährt angebracht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860-0 in Verbindung zu setzen.

