POL-LB: Korntal-Münchingen: PKW rollt gegen Mauer

Ludwigsburg (ots)

Ein in der Hindenburgstraße in Korntal-Münchingen geparkter Peugeot machte sich am Dienstag gegen 11:10 Uhr selbstständig, nachdem der 73-jährige Fahrer ihn vor Verlassen des Fahrzeugs mutmaßlich nicht ausreichende gegen ein Wegrollen gesichert hatte. Der PKW rollte etwa 100 Meter weit die Hindenburgstraße hinunter und prallte gegen eine Mauer. Durch die Wucht der Kollision rollte das Fahrzeug zunächst nochmal zurück, um anschließend nochmals gegen die Mauer sowie einen geparkten VW zu fahren. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro, während die Mauer den bisherigen Erkenntnissen zufolge unversehrt blieb.

