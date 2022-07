Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend kurz nach 20:00 Uhr in der Holzgerlinger Straße in Altdorf zwischen einem Fahrradfahrer und einem Mercedes-Fahrer ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 21-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Holzgerlinger Straße in Richtung Hildrizhausen. Um nach links in eine Tiefgaragenzufahrt einzubiegen, bremste er sein Fahrzeug ab und ließ zunächst den Gegenverkehr passieren. Ein dahinterfahrender 42-jähriger Radfahrer erkannte dieses Vorhaben mutmaßlich zu spät und es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Hierdurch kam der Radfahrer zu Fall und es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Nach kurzem Wortwechsel der beiden Unfallbeteiligten, stieg der 42-Jährige wieder auf sein Rad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hildrizhausen. Der Mercedes-Lenker nahm die Verfolgung des Radfahrers auf, im Verlaufe dessen soll der Radfahrer den Mercedes-Lenker durch eine gezeigte Geste beleidigt haben. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell