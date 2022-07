Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen - Dagersheim: Pkw landet im Gartenzaun

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 17:50 Uhr kam ein 62-jähriger Smart-Lenker in der Böblinger Straße in Dagersheim nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Gartenzaun. Zuvor war der Fahrer bereits im Bereich der Schickardstraße in Böblingen durch seine Fahrweise aufgefallen, als er mehrfach von seiner Fahrspur abkam, hierbei einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll und einen Reifen seines Pkw beschädigte. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 62-Jährige vermutlich aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu lenken. Durch den Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden.

