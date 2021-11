Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine und Salzgitter vom 29.11.2021:

Peine

Peine:

Sachbeschädigung vor dem Rathaus

Am späten Abend des 28.11. bemerkte eine Streifenbesatzung der Peiner Polizei gegen 23:30 Uhr; dass der Fahrradunterstand am Rathaus beschädigt wurde. Ein unbekannter Täter hat offenbar mit einem Gegenstand zwei Scheiben des Unterstandes zerstört. Der Schaden wird vorläufig auf rund 500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gegen 19.30 Uhr am 28.11. ereignete sich an der Kreuzung Werderstraße und Rosenhagen ein Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Ilsede wollte links abbiegen und hat sich dafür entsprechend eingeordnet, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen, als ein 27-jähriger Mann mit seinem Alfa Romeo frontal in den wartenden Skoda fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Fahrer des Alfa Romeo deutlich unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Zusätzlich war er nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Im Ergebnis sieht der Mann sich nun mehreren Strafverfahren gegenüber.

Salzgitter:

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Am Vormittag des 28.11. gegen 10:30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den 25- jährigen Fahrer eines VW in Salzgitter- Sauingen. Während der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dieser Verdacht erhärtete sich, nachdem ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, Ergebnis 1,64 Promille. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Weiterfahrt verboten.

Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin

Auf der Theodor-Heuss-Straße in Salzgitter ist am 28.11. gegen 18:30 Uhr eine 16-jährige Fußgängerin verletzt worden. Die Frau habe unvermittelt die Straße betreten und diese überqueren wollen, so dass der 33-jähriger BMW Fahrer trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Frau wurde durch den Zusammenprall verletzt und vor Ort von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung behandelt. An dieser Stelle befindet sich eine Ampelanlage, die zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb war. Die verletzte Fußgängerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Der beschädigte PKW musste abgeschleppt werden.

