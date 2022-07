POL-LB: BAB 8/Denkendorf: Fahrgast in Reisebus schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend kurz nach 20:00 Uhr in der Holzgerlinger Straße in Altdorf zwischen einem Fahrradfahrer und einem Mercedes-Fahrer ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 21-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Holzgerlinger Straße in Richtung Hildrizhausen. Um nach links in eine Tiefgaragenzufahrt ...

mehr