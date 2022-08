Polizei Mettmann

POL-ME: 18-jährige Radfahrerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2208031

Mettmann (ots)

Eine 18-jährige Radfahrerin aus Düsseldorf ist am Freitag (5. August 2022) in Monheim-Baumberg bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Das war geschehen:

Gegen 17.50 Uhr war ein 71-jähriger Mann aus Korschenbroich mit seinem Nissan Kubistar auf dem Garather Weg in Fahrtrichtung Hellerhofweg unterwegs. Als er nach rechts in die Geschwister-Scholl-Straße abbiegen wollte, nahm er eine Radfahrerin, die auf dem Radweg des Garather Wegs fuhr zu spät wahr und kollidierte mit dieser.

Die 18-Jährige kam aus Fahrtrichtung Düsseldorf-Hellerhof, der Radweg kann auf dem Garather Weg in beide Richtungen befahren werden. Die 18-jährige Düsseldorferin stürzte in Folge des Aufpralls. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem Nissan sowie an dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des Nissan blieb unverletzt.

