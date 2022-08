Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerfahrer entzieht sich Kontrolle - Hinweise erbeten - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Einbruch in Gartenhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Rollerfahrer entzieht sich Kontrolle - Hinweise erbeten

Schlitz. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer entzog sich am Montag (08.08.), gegen 14 Uhr, einer Kontrolle durch eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Schlitz. Nach einem kurzen Gespräch auf dem Verbindungsweg am Pfordter See zwischen der K 80 und Üllershausen flüchtete der Unbekannte. Die kontrollierende Ordnungspolizistin wollte den Mann bei dem Versuch stoppen, indem sie an den Rollerlenker griff. Daraufhin hielt er ihre Hand fest und beschleunigte sein Fahrzeug. Nach einigen Metern konnte sich die Frau lösen und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mann flüchtete auf einem dunkelblauen Roller mit grünem Versicherungskennzeichen unerkannt in Richtung Pfordt. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 25 bis 40 Jahre alt, normale Statur, keine Brille, helle Hautfarbe. Er sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit dunklen Klamotten, einem schwarzen Helm mit weißen Applikationen und Visier. Zudem führte der Mann einen schwarzen Rucksack mit Angeln mit leuchtend roten Schwimmern mit sich.

Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schotten. Unbekannte Täter fällten in der Nacht zu Sonntag (07.08.), zwischen 00.40 Uhr und 3.45 Uhr, einen Baum auf der L 3348 zwischen Wingershausen und Schotten, der in Folge dessen auf die Fahrbahn fiel und durch die Straßenmeisterei beseitigt werden musste. Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gartenhaus

Alsfeld. Indem sie die Holztür gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitag (05.08.) und Montag (08.08.) Zutritt zu einer Gartenhütte in der Straße "An der Siechkirche". Aus dem Inneren entwendeten sie Lautsprecherboxen der Marke Magnat, einen Verstärker der Marke Sony sowie ein Ladegerät für E-Zigaretten. An der Gartenhütte entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

