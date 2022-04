Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schnelle Festnahme nach Tankbetrug

Kehl (ots)

Nach einem Tankbetrug am Dienstagnachmittag in der Straßburger Straße konnten Bundes- und Landespolizei einen schnellen Erfolg verbuchen. Gegen 15:45 Uhr fuhr ein im benachbarten Ausland zugelassener Renault Clio auf das Tankstellengelände. Dabei betankte ein 18 Jahre alter Mitfahrer einen Kanister mit Sprit im Wert von rund 50 Euro. Ohne zu bezahlen stieg er wieder, samt frisch gezapftem Treibstoff, in den Renault. Weil der 19 Jahre alte Fahrer dabei in Richtung Bundesgrenze fuhr, alarmierte der Tankstellenbesitzer sofort die dortige Bundespolizei. Nur wenige Augenblicke später konnte eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und der französischen Grenzpolizei den Kleinwagen an der Europabrücke stoppen, bevor dieser das Land verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kollegen des Polizeireviers Kehl übernommen. Wegen Betruges wurde gegen den 18- und den 19-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

